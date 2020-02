Referendum del 29 marzo, a Bertinoro 31 scrutatori: precedenza a studenti e disoccupati

In occasione del prossimo Referendum Costituzionale del 29 marzo, dovranno essere nominati 31 scrutatori per le 10 sezioni elettorali del Comune di Bertinoro. Gli elettori del Comune di Bertinoro, già iscritti nell'Albo degli scrutatori (consultabile all'Ufficio elettorale negli orari di apertura al pubblico), che si trovano nella condizione di studente o disoccupato e desiderino svolgere il ruolo di scrutatore al prossimo Referendum costituzionale di domenica 29 marzo, possono comunicare entro il 29 febbraio la propria disponibilità a svolgere tale incarico presentandosi personalmente con un proprio documento di identità all'Ufficio Elettorale in Piazza della Libertà 1, oppure inviando una email all’indirizzo protocollo@comune.bertinoro.fc.it (in tal caso allegando copia del documento di identità).

Impegno richiesto

Sabato 28 marzo gli scrutatori dovranno essere operativi dalle 16 per la costituzione seggio. Domenica 29 marzo saranno operativi dalle 7 fino al termine delle operazioni di scrutinio, che avranno inizio alle 23, subito dopo la chiusura del seggio. I compensi sono di 130 euro per il presidente e 104 per segretario e scrutatori. I compensi costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali.