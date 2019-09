Registro tumori dell'Emilia-Romagna, Fabio Falcini a capo del gruppo scientifico di coordinamento

Programmazione, formazione, ricerca. Sono gli ambiti in cui opererà il Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico del Registro Tumori della Regione Emilia-Romagna: costituito con apposito atto dirigenziale - lo stesso con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro - si insedierà lunedì 16 settembre, quando inizierà a programmare le proprie attività.

Il Gruppo, che sarà attivo per cinque anni, concorrerà alla programmazione delle attività del Registro Tumori regionale, alla verifica della loro attuazione e allo sviluppo del Registro stesso. Dovrà definire i criteri per l’individuazione dei bisogni in materia di formazione e ricerca, predisporre programmi di formazione permanente, pianificare iniziative di diffusione delle informazioni epidemiologiche, produrre un report annuale, valutare le eventuali richieste di accesso e utilizzo dei dati del Registro.

Fanno parte del Gruppo il direttore del Registro Tumori regionale, Fabio Falcini, dell’Irst (Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori) - Irccs di Meldola, in qualità di coordinatore; Nicola Caranci, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale; Giuliano Carrozzi, Unità Funzionale del Registro Tumori regionale - Azienda Usl di Modena; Giorgio Chiaranda, Unità Funzionale del Registro Tumori regionale - Azienda Usl di Piacenza; Rossana De Palma, Servizio Assistenza Ospedaliera - Regione Emilia-Romagna; Stefano Ferretti, Unità Funzionale del Registro Tumori regionale - Azienda Usl di Ferrara; Paolo Galli, Centro Operativo Regionale del Registro Tumori Naso-Sinusali, Azienda Usl di Bologna; Adriana Giannini, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna; Lucia Mangone, Unità Funzionale del Registro Tumori regionale - Azienda Usl di Reggio Emilia; Maria Michiara, Unità Funzionale del Registro Tumori regionale - Azienda Usl di Parma; Rudy Ivan Paredes Alpaca, Centro Operativo Regionale del Registro Tumori a bassa frazione eziologica (Occam) - Azienda Usl di Modena; Paolo Pandolfi, Unità Funzionale del Registro Tumori regionale - Azienda Usl di Bologna; Antonio Romanelli, Centro Operativo Regionale del Registro Mesoteliomi (ReNaM) - Azienda Usl di Reggio Emilia; Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna.