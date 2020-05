Regolarizzazione universale dei migranti: "Le associazioni della Romagna uniscono le forze"

"Le associazioni forlivesi, cesenati, riminesi e ravennati uniscono le forze per la comune campagna di mobilitazione a favore di una regolarizzazione universale delle persone migranti privi di permesso di soggiorno - aferma l'associazione Forlì Città Aperta che da anni si occupa di accoglienza - La raccolta delle adesioni via mail e su piattaforma on line cresce giorno dopo giorno: ad oggi 135 associazioni attive sul territorio romagnolo e più di 1300 cittadini hanno dato il loro sostegno. Numeri destinati a crescere ulteriormente in vista della decisione del Governo che si annuncia come imminente. Infatti, invece di prevedere una regolarizzazione universale che una volta per tutte abolisca la nuova schiavitù dei lavoratori migranti sfruttati in nero nelle campagne, nelle case e nei cantieri italiani , si ipotizza la sola “sanatoria” (così la chiamano, impropriamente) dei lavoratori agricoli e per un tempo ridicolo di appena 3 mesi.

In questo modo, forse, si salverà la stagione agricola e la raccolta di frutta e verdura ma non si salveranno i tanti invisibili, lavoratrici e lavoratori stranieri costretti ad accettare paghe misere (3,5 euro all’ora invece di 7,7 come previsto dai contratti collettivi), senza contratto perché privi di regolare permesso e quindi braccia soggette al ricatto e allo sfruttamento di mafie, caporali e imprenditori senza scrupoli. Con l’ipocrisia di motivare la temporanea concessione di dignità e diritti (3 mesi) con l’esigenza di contenere il contagio da Coronavirus: più che una motivazione, una scusa. Quella promossa dalle associazioni romagnole insieme a tanti cittadini è una battaglia di umanità, giustizia, legalità e sicurezza.Anche il Procuratore nazionale antimafia ha sottolineato l’importanza di una misura universale di emersione per contrastare gli affari sporchi delle mafie.Il presidente dell’INPS ha evidenziato che il contributo dei lavoratori stranieri ai conti previdenziali è determinante. Vogliamo o no combattere seriamente l’evasione fiscale e contributiva che deriva dallo sfruttamento e rispettare i diritti fondamentali di ogni essere umano per vivere in una società più giusta? Con questo spirito, continuiamo la nostra mobilitazione e chiediamo con forza alle istituzioni locali di discutere e prendere posizione per condizionare dal basso le scelte del Governo e del Parlamento".

L'appello

In tutto il mondo c’è una pandemia che durerà a lungo. Migliaia di infettati e di morti. Migliaia di persone che ogni giorno perdono il lavoro e il reddito. Centinaia di miliardi le spese per fare fronte alla pandemia e per rilanciare l’economia. Nessuno uscirà da solo da una crisi mondiale come questa. Il Papa lo ricorda ormai in ogni intervento: da questa crisi usciremo solo assieme. Il futuro avrà bisogno di collaborazione, uguaglianza, equità e solidarietà; altrimenti non ci sarà futuro, né per noi né per i nostri figli. La società deve essere coesa, tutta. La coesione è, infatti, anche una garanzia contro i ricchissimi che da sempre sfruttano le divisioni nella società per fare solo i propri interessi.

Vogliamo una regolarizzazione di tutte e tutti i migranti in Italia perché è giusta, è conveniente ed è l’unico strumento per uscire assieme da una crisi che, partita come sanitaria, sarà presto una feroce crisi economica. Non una sanatoria, perché la sanatoria è per gli evasori fiscali, i costruttori abusivi, per chi fa lavorare in nero. Una regolarizzazione che non riguardi solo chi attualmente lavora, e che quindi preveda anche un “permesso per ricerca lavoro” per chi è attualmente inoccupato, utilizzando il potere discrezionale concesso agli stati dalla Commissione Europea con risoluzione del 17.04.20 per gestire l’emergenza sanitaria, come suggerito da ASGI. Inoltre questo permesso potrebbe anche aprire la strada ad una futura, ed auspicabile, revisione del Testo Unico sull’Immigrazione, creando canali di ingresso sicuro nel paese e mettendo fine alla continua e decennale strage nel mediterraneo.

I migranti privi del Permesso di Soggiorno chiedono una regolarizzazione che li liberi dalla loro condizione di prigionieri di fatto. Chiedono la possibilità di lavorare in regola, avere un medico e una casa, partecipare in modo attivo e dignitoso alla società e contribuire alla sua crescita. Si stima che siano oltre 600 mila in Italia oggi. Centinaia di migliaia di persone relegate ai margini, di cui molte senza una casa o costrette in ghetti, rendono risibile ogni appello al distanziamento sociale e alla distruzione di una catena di contagio. Chi non ha documenti per fare un contratto di affitto non può avere una casa dove restare, non può accedere al sistema sanitario e non può contribuire alla migliore gestione della sanità comune e dell’emergenza virus. Senza contare il fatto che il diritto alla salute dev’essere garantito ad ogni persona sul territorio, come sancito sia dalla Costituzione che dall’art.2 del Testo Unico sull’Immigrazione. Una società divisa è fragile, una società coesa è resistente e forte. Se non avremo il coraggio di rinnegare le politiche della paura e delle menzogne degli ultimi anni continueremo a trascurare una parte della nostra società e, come succede a un corpo, trascurandone una parte il corpo tutto si ammala e finisce per morirne.

Le persone oggi irregolari non torneranno ai loro paesi d’origine. Non potrebbero nemmeno se lo volessero. Finiranno nella marginalità e nelle spire del lavoro nero, che sono linfa di cui si nutrono le mafie: mantenere le persone illegali sul territorio fa solo l’interesse della criminalità organizzata, come sottolineato dal Procuratore Generale Antimafia De Raho. Nonostante qualcuno continui a ripeterlo - ma quando era ministro non l’ha fatto - non possono essere espulse. Non lo si può fare perché costa un sacco di soldi, perché tutti i confini sono chiusi e resteranno così a lungo, perché non è giusto accanirsi volgarmente contro persone che hanno già lavorato, studiato, vissuto in Italia e adesso devono restare qui, senza poter avere un dottore, un lavoro, una casa, un documento. E, dato ancora più significativo, perché le espulsioni sono ad oggi sostanzialmente impraticabili, come confermato dalle linee guida della Commissione Europea e da recenti decisioni di giudici italiani. Una regolarizzazione sarà un duro colpo alle mafie, al caporalato, al lavoro nero e all’abbassamento dei diritti di lavoratori e lavoratrici tutte. Meno saranno le persone costrette a paghe da fame e assenze di contratti, meno saremo ricattabili tutti. Una regolarizzazione farà incassare alcuni miliardi di euro che saranno spesi nella società, per la società e per contribuire alla sua ripartenza.

Garantire diritti, includere, renderà la nostra società più coesa e forte. Ce lo dimostrano oggi i medici di

origine straniera, anche loro immigrati, che in queste settimane sono morti lavorando per salvare le vite di

tanti italiani colpiti dal Covid-19. Ce lo dimostra l’esempio e la storia dei milioni di italiani emigrati

all’estero. Finora abbiamo vissuto nella paura del diverso, pagandone amare conseguenze, da domani deve iniziare il tempo del coraggio, il coraggio di regolarizzare chi è oggi in Italia, e di cambiare l’assurda legge Bossi-Fini che ci ha portato a questo punto. Una regolarizzazione per tutte e tutti i migranti che sono privi del Permesso di Soggiorno è una regolarizzazione della nostra società, della nostra umanità, della nostra legalità.

Le associazioni aderenti

Acli Forlì-Cesena

AJAFC Association de la Jeunesse Africaine di Forlì e Cesena

Alma Rebelde

Anpi Castelbolognese

Anpi Forlì

Anpi Forlì-Cesena

Anpi Rimini Comitato Provinciale

Anpi Sezione Valle Montone

Anpi Solarolo sezione Teodosio Toni

Arci comitato provinciale di Rovigo

Arci Forlì

Arte Migrante Forlì

Arte Migrante Latina

Associazione Afesan Community

Associazione Afemai People Bagnacavallo

Associazione Amici di Don Dario Forlì

Associazione Avvocato di Strada, Sezione Vanni Casadei, Forlì

Associazione Camerunensi della Romagna

Associazione degli Africani di Ravenna

Associazione di Amicizia Italia-Cuba - Circolo Vilma Espin

Associazione di fratellanza e l’amicizia di Forlì(AFAF)

Associazione Donneinmovimento Caltanissetta

Associazione Enugu

Associazione guineana Forlì-Cesena

Associazione Igbo Community

Associazione Ika or Agbor Community

Associazione l'Orissonte Onlus

Associazione Luciano Lama

Associazione Pereira APS

Associazione Pyramide

Associazione Romania Mare

Associazione Senegalesi della Romagna (Yakkar-La speranza)

Associazione Terra Mia

Associazione Yoruba Community

Auser Forlì

Auser Cesena

Auser Emilia Romagna

Avvocati di strada Ravenna

Barcobaleno Forlimpopoli

Bici per l'umanità

Casa Madiba Network

Centropace “Annalena Tonelli” Forlì

Centro per la Pace "Ernesto Balducci" Cesena

Centro Studi Francesco Saverio Merlino

CGIL Cesena

CGIL Forlì

CGIL Imola

CGIL Ravenna

CGIL Rimini

Circolo Acli “Lamberto Valli” Forlì

Circolu Culturale 2 giugno 1946 Rovigo

Circolo LEG Libertà e Giustizia di Ravenna

Comitato per la lotta contro la fame nel mondo

Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna

Coop Soc. Cento Fiori - Rimini

Cooperativa Terra Mia

Coordinamento Democrazia Costituzionale Emilia Romagna

Coordinamento Democrazia Costituzionale Rimini

Cucine Popolari CiViBo

Dialogos

Emergency Forlì-Cesena

Emergency Faenza

Emergency Ravenna

Faisons la Paix

Federconsumatori Rimini

Femminile Maschile Plurale

Festival dell'antropologia Bologna

FLAI Cgil Ravenna

Fondazione guineana d'Italia

Forlì Città Aperta

Forum delle donne

Grotta Rossa Rimini

Gruppo Veritas

Il femminile è politico: potere alle donne

Il Progresso delle Idee Forli

Il Terzo Mondo

Jappo Associazione Donne

Legambiente Forlì-Cesena

Libera Forlì-Cesena

Libera Rimini

Libertà e Giustizia Rimini

Life Forli

Life Faenza

Life Ravenna

LVIA Forlì

Magistratura Democratica Emilia-Romagna

Malocchi e profumi - compagnia teatrale

Medicina Democratica - movimento di lotta per la salute

Mediterranea Forlì Cesena

Messaggeri del Mondo APS

Migrantes Forlì

Migrantes Cesena-Sarsina

Nuova Civiltà delle Macchine

Nuovi Desaparecidos di Latina

Overall Faenza Multiculturale

Pacha mama commercio equo e solidale cooperativa e associazione

Parrocchia di Sorrivoli

Rea collettivo di genere

Redazione di Tracce Migranti - nuove tracce.org

Redazione “Qualcosa di Sinistra”

Refugees Welcome Italia - Gruppo di Ravenna

Restiamo Umani con Vik - Venezia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rete di Associazioni e Cittadini a difesa dei diritti umani, dell’ambiente e della pace Overall - Faenza

Multiculturale

Rete degli Studenti Medi Cesena

Rete degli Studenti Medi Forlì

Rete degli Studenti Universitari Forlì

Rete “scuole senza permesso” di Milano

Rimini Umana

Romagna Migrante

Rompere il silenzio - Ravenna

Rosella De Troia

Salute e solidarietà

Scuola Penny Wirton Forlì

Scuola Penny Wirton Milano

Slow Food condotta di Forlì Appennino Forlivese

SPI CGIL Bologna

6000 Sardine Cesena

6000 Sardine Faenza

6000 Sardine Forlì

6000 Sardine Imola

6000 sardine Rimini

Tamkin

Tavolo Permanente delle Assiciazioni contro la violenza alle donne

Teatro Due Mondi

Vite in Transito

Vocedonna

UDI

UDU Forlì

UDU Parma

UDU Modena

UDU Ferrara

Un altro mondo è possibile

Un Secco No

Unione degli Universitari Forlì

Welcome