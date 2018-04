"Rendiamoci felici": Tigers e Romiti in campo per una nuova iniziativa solidale

Dopo "Toys4All" il gruppo sportivo Basket Tigers Forlì e Comitato di Quartiere Romiti tornano di nuovo in campo con "Rendiamoci felici". Si tratta di una raccolta di libri usati estesa a tutta la città di Forlì, che saranno donati in beneficenza. L'iniziativa si concluderà il 22 aprile 2018. I punti di raccolta saranno, il negozio di abbigliamento "Cloè" in Viale Bologna 34, la cartolibreria "CartaGio'" in Via Sapinia 6/A e la cartolibreria Block Notes in Via Sapinia 3.