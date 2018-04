Rendiconto 2017, il Comune chiude con un avanzo di circa 23 milioni

Il conto del bilancio per l'esercizio 2017 del Comune di Forlì evidenzia un risultato contabile di amministrazione di 58.914.457,35 euro. Il rendiconto sarà approvato in Consiglio comunale nella seduta del 26 aprile, ma se ne è discusso già in occasione della giunta del 27 marzo, quando è stata approvata la relazione relativa alla gestione dei fondi a disposizione, e nella Commissione consiliare che si è riunita martedì. I fondi vincolati ammontano a 11.537.226,98 euro, quelli accantonati a 27.995.880,56 euro, quelli destinati a 694.985,14, mentre quelli liberi sono 18.686.364,67 euro. L'avanzo è quindi di circa 23 milioni euro.