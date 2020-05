Resta fuori di casa, si arrampica per raggiungere il balcone e precipita: paura per una 25enne

E' impattata a terra dopo un volo di circa sei metri. Paura nella tarda mattinata di lunedì a Forlimpopoli, dove una 25enne è rimasta ferita nel tentativo di arrampicarsi fino al balcone di casa. La rocambolesca dinamica dei fatti è stata ricostruita dai Carabinieri della stazione artusiana. La giovane era uscita insieme alla madre e la sorellina più piccola per fare la spesa. Dopo essere rincasate, la donna è uscita per altre commissioni, mentre la primogenita si è occupata di della bimba.

Varcato l'uscio per andare a recuperare il passeggino lasciato temporaneamente all'esterno, la porta si è improvvisamente chiusa. Avendo lasciato le chiavi nell'appartamento, la 25enne ha pensato di arrampicarsi per raggiungere il secondo piano, perdendo tuttavia l'equilibrio e precipitando. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, ma non è in pericolo di vita.

FOTO DI REPERTORIO

