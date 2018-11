Sabato la comunità parrocchiale di Nespoli ha inaugurato il restauro della facciata della chiesa dei santi Quirico e Giolitta. Dopo la benedizione impartita dal parroco don Massimo Bonetti, hanno preso la parola l'architetto forlivese Emanuele Ciani, progettista e direttore dei lavori, che ha illustrato brevemente l'iter del restauro, ed il sindaco di Civitella di Romagna, Claudio Milandri, che si è congratulato per il buon esito dell'opera, realizzata in tempi piuttosto brevi. L'intervento di restauro si era reso necessario per lo stato di degrado della facciata e per mettere in sicurezza gli elementi decorativi.

I lavori hanno interessato tutta la facciata, in particolare le lesene in pietra con i rispettivi capitelli e basamenti, la cornice, il timpano e l'architrave. Oltre al ristabilimento degli elementi lapidei con perni in acciaio a scomparsa e silicato di etile come trattamento consolidante, si è provveduto ad effettuare iniezioni di malta e resina acrilica nelle parti di intonaco. L'opera si è conclusa con la tinteggiatura con una tinta alla calce di colore ocra gialla calda, finitura originale, rintracciata in frammenti di intonaco mediante realizzazione di saggi stratigrafici. L'intervento di restauro, approvato e seguito passo dopo passo dalla Soprintendenza di Ravenna, è stato eseguito dalla ditta Zambelli di Galeata ed ha comportato per la parrocchia un impegno di spesa di circa 20mila euro.