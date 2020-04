"Resto a casa e cucino": Civitella lancia un gustoso contest social

A seguito dell'emergenza sanitaria, a Civitella sono stati annullati gli eventi in programma tra cui anche l'annuale concorso organizzato dall'amministrazione "Intortiamoci" in cui ciascun partecipante proponeva una torta o un dolce realizzato con le proprie mani. "Siccome non vogliamo rinunciare alle tradizioni e considerato che l'emergenza ci ha costretti chiusi tra le mura domestiche, vi esortiamo ugualmente a dilettarvi con le vostre creazioni culinarie", è l'invito del sindaco Claudio Milandri.

L'amministrazione comunale ha così lanciato il contest "Resto a casa e cucino", avviando e condividendo una diretta Facebook o postando un video durante la vostra realizzazione di una qualsiasi ricetta. Il concorso è aperto a tutti e ha scadenza il 10 maggio. Ccome regola occorre taggare il profilo social dell'amministrazione @Claudio Milandri e aggiungere anche l'hashtag #restoacasaecucino.

Chi vorrà potrà eventualmente postare il piatto realizzato su Instagram taggando in questo caso il profilo @progetto_comune_milandri assieme all'hashtag #restoacasaecucino (comunque non necessario ai fini del concorso per il quale è indispensabile utilizzare Facebook). "I 3 piatti più significativi verranno premiati e nella scelta saranno utilizzati i seguenti criteri: cura nella preparazione, ingredienti utilizzati, originalità, estetica, impiattamento e like ricevuti. Restate a casa e cucinate", è la conclusione col sorriso del sindaco.