"Resto a casa e libero la fantasia": Civitella lancia un concorso per sconfiggere la noia

Il Comune di Civitella di Romagna promuove un concorso rivolto alle scuole materna, primaria e secondaria dal titolo "Resto a casa e libero la fantasia" per raccontare emozioni e quotidianità durante l'emergenza Coronavirus. "In questo momento così delicato di isolamento sociale, riteniamo che sia fondamentale dare spazio a fantasia, creatività ed emozioni positive e crediamo che anche questo possa aiutarci a sentirci più vicini, un concorso che vuole superare le distanze - informa l'amministrazione comunale -. Il nostro invito è quello di sconfiggere la noia esternando pensieri positivi e un messaggio fiducioso per un presente che appare ora sospeso, in attesa di un futuro che si appresta a ripartire e in cui dobbiamo e vogliamo credere".

Per partecipare occorre inviare una mail entro il 3 maggio all'indirizzo di posta elettronica dedicato "civitellascuoleconcorso@gmail.com" avente come tema la propria giornata a casa (esempio un momento in famiglia, un gioco, un passatempo, un pezzo di quotidianità, ciò che vi circonda, o anche dove vi porta lo sguardo osservando il mondo attorno a voi dalla finestra di casa). La mail deve contenere nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del partecipante con allegato massimo un elaborato nel formato preferito alternativamente tra i seguenti: disegno o elaborato grafico, narrazione o poesia, e foto o video (durata max 30 secondi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Gli elaborati verranno pubblicati sui nostri social e ad ogni partecipante verrà inviato un attestato di partecipazione via mail - chiarisce l'amministrazione -. I 3 più significativi riceveranno un piccolo premio. Ogni partecipante con l'invio della mail accetta il trattamento dei dati ai sensi della normativa privacy e accetta altresì che il proprio elaborato venga pubblicato ai fini del presente concorso".