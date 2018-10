Restyling per il ridotto del Teatro Fabbri: arredi raffinati e i volti immortali del teatro sulle pareti

Con l'inizio della stagione teatrale del “Diego Fabbri” è stato oggetto di un restyling il ridotto del teatro comunale di corso Diaz. I locali rinnovati saranno inaugurati e aperti al pubblico martedì dalle ore 17 alle ore 20. Il restyling ha inteso rendere elegante e sofisticato il Ridotto fondendo elementi dalle linee pulite con tessuti dai colori caldi, accoglienti e lineari. A farla da padrone sono immagini di attori senza tempo, con carta da parati con una grafica a fumetto dei volti degli uomini e delle donne che hanno reso immortale il teatro italiano: da Eduardo De Filippo a Dario Fo passando per Franca Rame, Marcello Mastroianni, Paolo Poli e tanti altri. Divani, poltrone, coffee table, lampadari, console e cuscini sono stati forniti dallo sponsor del restyling, vale a dire Luxury Living Group, scelti tra le collezioni di alcuni tra i marchi più noti del mondo e realizzati con i materiali più preziosi e raffinati.

La ristrutturazione estetica e funzionale del Ridotto è stata realizzata da Luxury Living Group con l’intento di valorizzare l’arte, il fascino e la creatività della città e del territorio che hanno visto nascere e crescere, fino a diventare leader mondiale nel lifestyle di lusso, l’azienda fondata nel 1960 da Alberto Vignatelli: “Siamo particolarmente felici di aver realizzato questo restyling – commenta Raffaella Vignatelli, presidente Luxury Living Group – perché riteniamo la valorizzazione del territorio che ci ospita un aspetto imprescindibile”. Per Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, direttori artistici di Accademia Perduta e del Teatro Diego Fabbri il ridotto diventa un ambiente “unico, prestigioso e affascinante. Non potevamo immaginare un modo migliore per inaugurare la nuova Stagione che si propone di confermare, consolidare e accrescere la vivacità artistica del territorio”.