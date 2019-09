Rette scolastiche, nuove modalità di pagamento: stop alle comunicazioni cartacee

Con l'anno scolastico 2019-2020 ci sono nuove modalità per il pagamento delle rette scolastiche. Tali dovranno essere effettuati online dall'estratto conto del portale dei servizi scolastici; attraverso domiciliazionebancaria, con conseguente addebito diretto sul conto corrente; e tramite bollettino PagoPA che varrà inviato via email agli utenti registrati al portale dei servizi scolastici. Attualmente i bollettini PagoPA che verranno emessi sono pagabili in tutte le tabaccherie che aderiscono al servizio, inoltre è in fase di attivazione anche il canale che consentirà di pagare presso gli uffici postali e le banche. Per registrarsi al Portale dei Servizi Scolastici occorre collegarsi al sito del Comune di Forlì e seguire le istruzioni in homepage.

L'amministrazione comunale ricorda "che non sarà più spedita a casa alcuna comunicazione cartacea. Tutte le domiciliazioni bancarie in vigore restano valide, ma gli utenti titolari delle stesse, devono effettuare comunque la registrazione al portale per potere ricevere via email l'avviso relativo all'addebito (precedentemente inviato a casa in formato cartaceo)". Per informazioni è possibile contattare l'ufficio "Unità Gestione Sistema Tariffario" (via Caterina Sforza, 16) ai numeri 0543 -712115 e 712388 (fax 0543 712407). L'ufficio sarà aperto lunedì, martedì, giovedì dalle 8,30 alle 13.15; martedì pomeriggio dalle 15 alle 17,30.