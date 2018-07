Revoca della prova ai servizi sociali: spacciatore finisce in carcere

I Carabinieri di San Pietro in Vincoli, all’esito di mirato servizio, hanno rintracciato ed arrestato un 60enne residente nel forlivese. All'uomo, nullafacente e già noto alle forze dell'ordine per reati inerenti gli stupefacenti, il magistrato di sorveglianza di Bologna aveva revocato la misura della prova ai servizi sociali. Al termine delle formalità di rito, è stato associato in carcere a Ravenna.