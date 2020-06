Bambini al parco, riaprono le aree gioco: "Un altro piccolo passo verso la normalità"

Dopo il via libera del Governo e l’adozione dell’ultimo Dpcm recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche a Forlì si è detto addio ai nastri di delimitazione delle aree gioco. "Sono state definitivamente rimosse le bandelle di interdizione alle aree gioco di tutto il territorio comunale - evidenzia l'assessore con delega al Verde urbano, Giuseppe Petetta -. Finalmente i più piccoli potranno tornare a divertirsi sulle attrezzature ludiche collocate in quasi tutte le aree verdi del forlivese".

"L'involuzione dell’epidemia e il via libera del Governo, ci hanno permesso di fare un bellissimo regalo ai nostri bambini che con la sospensione delle attività educative e del lockdown hanno vissuto, loro malgrado, mesi di forzata reclusione - prosegue Petetta -. Ovviamente la riapertura delle aree gioco è avvenuta nel rispetto delle linee guida emanate dal dipartimento per le politiche della famiglia, riservando un'attenzione particolare alla pulizia degli arredi e delle attrezzature".

Conclude l'assessore: "Va da sé che l’attenzione di questa Amministrazione rimane alta. Dobbiamo ricordarci che l’emergenza epidemiologica è ancora in corso e per questa ragione non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia".