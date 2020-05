"Fase 2", riapriranno anche i cimiteri. Zattini: "Ci attende una fase molto delicata"

Da lunedì, come disposto dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, riapriranno i cimiteri. "Gli orari - spiega il sindaco Gian Luca Zattini - saranno gli stessi garantiti prima dell’emergenza". "Non significa che abbasseremo la guardia e soprassederemo a situazioni che entrano in contrasto con le misure di contenimento del Covid - prosegue il primo cittadino -. Mi affido come sempre al buon senso e al civismo dei forlivesi".

"Anche in questi luoghi, come nei parchi e nei giardini pubblici, verranno effettuati controlli a campione da parte delle forze dell’ordine e del personale a nostra disposizione che vigilerà sugli ingressi e il rispetto del distanziamento sociale - conclude Zattini -. Ci attende una fase molto delicata in cui la minima disattenzione e superficialità potrebbe compromettere i sacrifici e il lavoro di tutti. Se dovessimo ravvisare reiterate violazioni degli obblighi prestabiliti dall’ultimo Dpcm, siamo pronti a intervenire con misure più restrittive per tutelare la salute pubblica e prevenire il rischio di diffusione del virus".