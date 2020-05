Rocca San Casciano, due ingressi e due uscite: al mercato si andrà con la mascherina

Mercoledì anche a Rocca San Casciano riaprire il mercato ambulante a tutti i settori merceologici. "Per rispettare il protocollo regionale in materia il mercato sarà spostato in Piazza Vittorio Veneto e saranno presenti 2 ingressi e 2 uscite - spiega il sindaco Pier Luigi Lotti -. Gli ingressi all'area mercatale saranno contingentati da volontari e dagli agenti della Polizia Municipale". Al mercato, prosegue il primo cittadino, vige "l'obbligo della mascherina e dei guanti nei banchi di abbigliamento e in quelli alimentari qualora si tocchino i prodotti. Inoltre occorre rispettare la distanza di sicurezza di un metro sia in fila per accedere al mercato sia all'interno dell’area stessa".

In questi giorni, prosegue Lotti, "l'amministrazione comunale ha inoltre lavorato in diversi ambiti. E' stata effettuata la sanificazione della sede dell’Associazione Auser per consentire la ripresa dell’attività dell’associazione in sicurezza e in conformità con le norme vigenti". Inoltre "è stato concesso alle attività commerciali che ne hanno fatto richiesta l’ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico gratuitamente, questa misura è stata adottata per facilitare tali attività nella ripresa del lavoro e nel rispetto delle normative".

Sul fronte del verde pubblico, conclude Lotti, "le siepi del Parco Pubblico Cappelli e del Cimitero Comunale sono state trattate per proteggerle dall’infestazione della piralide del bosso; mentre proseguono i lavori di sfalcio. Venerdì stato eseguito il primo sfalcio d’erba nell'area antistante il Castellaccio".