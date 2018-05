Centro storico, riapre il parcheggio Ex Vigili del Fuoco

Sabato riaprirà il parcheggio ex Vigili del Fuoco con ingresso da via Carlo Matteucci. Per alcuni giorni, l’area è stata oggetto di lavori pubblici nell’ambito della riqualificazione e del restauro del Mercato delle Erbe di piazza Cavour. L’intervento è stato svolto con tempestività e completato nel più breve tempo possibile.