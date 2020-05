Fase 2, resteranno chiuse le aree verdi dei polisportivi. "Multe immediate in caso di assembramenti"

Lunedì, con l'inizio della cosiddetta "fase 2", riapriranno parchi, giardini pubblici, aree verdi e spazi di sgambatura per cani. Resteranno chiuse invece le aree verdi degli impianti sportivi e dei polisportivi. E' quanto precisa l'amministrazione comunale. Agli ingressi dei parchi, viene comunicato, "saranno affissi cartelli con le misure da osservare e all’interno, laddove presenti, restano inaccessibili le aree gioco".

Video, scatta la "fase 2" - Come saranno organizzati i controlli

"L'apertura sarà possibile solo a condizione che non si verifichino assembramenti e che si mantenga la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che si rispettino tutte le misure di sicurezza che in vigore - viene evidenziato -. A fronte di situazioni in contrasto con gli obblighi derivanti dall’ultimo Dpcm verranno adottare misure più restrittive o si procederà a nuova chiusura".

"Le sanzioni per chi viola le misure precauzionali e di contenimento del contagio, saranno immediate - viene sottolineato -. I controlli verranno potenzianti, facendo ricorso a tutti i mezzi a disposizione. L'emergenza non è finita e per rendere possibile una graduale ripartenza è necessaria massima responsabilità da parte di tutti".