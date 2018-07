Parco urbano, lavori conclusi: ecco la nuova passerella sul fiume Montone

Apre la nuova passerella del percorso ciclopedonale sul fiume Montone in prossimità del parco urbano. Lunedì è stato è depositato negli Uffici comunali il certificato di collaudo statico della struttura, che ne permette l'apertura all'uso pubblico. L'intervento si è reso necessario in quanto durante la lunga ondata di maltempo dell'inverno scorso la piena del corso d'acqua aveva distrutto la struttura realizzata oltre dieci anni prima. Per realizzare l'opera, gli Uffici Tecnici coinvolti hanno cercato di impiegare il minor tempo possibile e il cronoprogramma ipotizzato è stato rispettato con la fine dei lavori sul campo avvenuta entro fino giugno. Al termine delle opere sono seguite le procedure amministrative che hanno permesso lunedì l'apertura della passerella. Ora la nuova struttura restituisce alla fruizione dei cittadini uno dei percorsi ciclopedonali più belli e praticati del territorio.