La piscina comunale riapre in sicurezza, tutte le regole: tra le novità il biglietto online

Il giorno ufficiale della riapertura delle piscine di Forlì in edizione estiva è sabato alle ore 9.30, condizioni atmosferiche permettendo. Dopo i tanti giorni di chiusura dovuti alle disposizioni per limitare il diffondersi del coronavirus, l’impianto di via Turati riapre al pubblico con alcune novità. I percorsi in ingresso e uscita saranno differenziati e permetteranno di mantenere la distanza di sicurezza. All’ingresso, alla reception, nella zona spogliatoi, bagni, docce e nella zona bar sarà obbligatorio indossare la mascherina, ci saranno dispositivi per disinfettarsi le mani e un operatore misurerà la temperatura.

VIDEO - Come sarà la riapertura della piscina comunale

L’accesso agli spogliatoi avverrà attraverso un percorso obbligato che aiuterà a mantenere le distanze. Tutti i locali saranno sanificati tutte le mattine e disinfettati più volte al giorno e sarà possibile utilizzare gli armadietti. Tramite e l’e-commerce è possibile acquistare il biglietto di utenza e fare la prenotazione ai corsi in modo da velocizzare le procedure di ingresso. Come sempre, si entra in vasca dopo una doccia saponata ed è obbligatorio l’uso della cuffia. Alcuni cartelli indicheranno il numero massimo di persone che potranno accedere alla vasca. Nella zona solarium si verrà accompagnati da un operatore all’ombrellone o lettino che saranno già posizionati alla corretta distanza di sicurezza; tutti i lettini saranno disinfettati la mattina e a ogni successivo utilizzo. Nell’area ristoro si potrà effettuare l’ordinazione al bar tramite WhatsApp consumando al tavolo o direttamente sotto l’ombrellone. I tavoli saranno disinfettati a ogni utilizzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo pronti ad accogliere il pubblico in piscina in tutta tranquillità e sicurezza sia per gli utenti sia per il personale - afferma il direttore dell’impianto Mattia Rossi -. Tutto lo staff, a cui va il mio ringraziamento, ha lavorato duramente per garantire la riapertura rispettando i protocolli. Siamo anche già pronti per accogliere i bambini dai 3 ai 12 anni per il centro estivo che ripartirà dal 15 giugno, con gruppi divisi in base all’età così come da decreto regionale; le prenotazioni sono attive allo 0543.818805. Sarà un’estate diversa ma sicuramente non meno bella e intensa, con un’unica raccomandazione: il comportamento di ognuno garantisce la sicurezza e la salute di tutti".