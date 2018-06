Dopo la morte dell'amico si rimette in gioco per rilanciare uno storico pub

Una nuova gestione per lo storico irish pub di piazzale Ravaldino, chiuso da gennaio dopo 25 anni nei quali si sono alternate diverse gestioni. Ora il Wild Horse, riapre rinnovato, ma senza cambiare lo stile che lo ha contraddistinto in questi anni. Al timone un volto noto di Forlì, Stefano Di Gesù, 26 anni, gestore dell’Abbey Pub per 4 anni, insieme al compianto Fabrizio Fantini, morto in un incidente stradale a settembre del 2015.

“Dopo quello che è successo a Fabrizio avevo deciso di lasciare, dalla sera alla mattina, anche se avevamo avuto tanto successo – racconta a ForliToday -. Oggi ho voluto investire in uno dei luoghi frequentatissimi negli anni ’90-2000 e ripartire”. Il locale non perde la propria identità di irish pub, nonostante i lavori di rinnovamento eseguiti dal nuovo titolare, che ha installato un impianto per la spillatura della birra con 10 linee. “Questo sarà il nostro punto di forza: proporre birre alla spina di ogni tipologia – annuncia Di Gesù -. Inoltre organizziamo concerti dal vivo con pedana anche all’esterno e tavoli fuori sotto il porticato”.

“Di questo locale apprezzo la storicità, in tanti lo conoscevano e lo hanno vissuto specialmente negli anni ’90. Già diversi curiosi si sono fermanti quando hanno visto che stavamo lavorando”, conclude il titolare. L’inaugurazione del Wild Horse si terrà venerdì 8 giugno a partire dalle 19, con la musica live di Hernandez e Sanpedro.