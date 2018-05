L'eremo dovadolese di Montepaolo riapre coi Francescani Conventuali

Montepaolo riapre sabato coi Francescani Conventuali. Mantenendo fede all’impegno preso nel dicembre scorso con il Comitato Montepaolo per Sant’Antonio, artefice del ritorno degli emuli del Poverello d’Assisi nel luogo in cui, per oltre 15 mesi, fra il 1221 e il 1222, visse uno dei più grandi santi della cristianità, Antonio da Lisbona, l’Ordine Francescano Minori Conventuali con casa madre a Padova, ha diramato il programma del suo servizio all’Eremo dovadolese. Il giorno d’avvio sarà sabato, con l’inaugurazione solenne del programma estivo alla presenza del vicario generale della provincia del nord, padre Roberto Brandinelli. Il ritrovo è fissato alle 16 sul sagrato del santuario. Alle 16.15 partirà la processione verso la grotta di Sant’Antonio lungo il Cammino della Speranza, che si dipana all’interno del bosco sottostante la chiesa.

Alle 17 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine verranno innalzati al cielo sette palloncini a forma di colomba, inneggianti ai sette doni dello Spirito Santo. A seguire è previsto un buffet per festeggiare coralmente la riapertura del Santuario. “Il lieto evento dell’inaugurazione del programma estivo – comunica Daniela Ronconi, portavoce del Comitato Montepaolo per Sant’Antonio - avrà come testimone d’eccezione il vicario provinciale padre Roberto Brandinelli, cui va il merito di essersi prodigato con grande intensità per il Santuario, attivandosi in prima persona per creare ed organizzare un team di frati disponibili a prender parte alle molteplici iniziative che si terranno a Montepaolo, a partire dal 19 maggio e sino al 7 ottobre 2018”.

I Frati Conventuali, che di fatto, almeno all’eremo, sostituiscono i Frati Minori partiti definitivamente dalla Diocesi di Forlì-Betinoro il 4 ottobre 2016, presteranno servizio pastorale nei weekend estivi sino al 7 ottobre, celebrando la santa Messa alle 17 del sabato, nonché alle 11 e alle 17 nelle giornate di domenica e nei festivi. Nei fine settimana estivi sarà quindi possibile anche la confessione per chi desiderasse un incontro francescano. “Questo programma - conclude il Comitato - è frutto della collaborazione tra frati francescani minori conventuali, comitato Montepaolo per Sant’Antonio, associazione gruppo di preghiera di Montepaolo e fraternità S. Francesco OFS. Vi aspettiamo numerosi per condividere la festa, partecipate e diffondete la notizia che il Santuario riapre per festeggiare l'estate 2018 con interessanti incontri ed eventi”.