Ponte colpito dalla gru, c'è il via libera dopo i controlli: riapre la Statale 67

E' stata riaperta lunedì pomeriggio la Strada Statale 67 a Castrocaro in corrispondenza del ponte colpito mercoledì violentemente dalla benna di una gru che era caricata su un camion in transito. Nei giorni scorsi alcuni ingegneri dell'Anas, dotati degli appositi strumenti e saliti fino alle travi del ponte con un elevatore con cestello, hanno effettuato verifiche tecniche, al termine delle quali, però, non era arrivata la "fumata bianca". Nell'incidente erano rimaste colpite e danneggiate dalla gru le travi e in taluni casi sono stati divelti anche i ferri interni. Non si è trattato quindi solo di uno sgretolamento della parte esterna del cemento. Il sopralluogo era stato accompagnato dalla Polizia Stradale.

L'incidente, una vera e propria tragedia sfiorata, si è consumato mercoledì sera all'altezza del chilometro 179+300, quando un camion è passato sotto un cavalcavia e ha urtato col carico trasportato, un escavatore caricato sul cassone, il manufatto in cemento. La gru escavatrice è così precipitata a terra e solo la fortuna ha voluto che dietro non ci fossero altri veicoli, con la carreggiata improvvisamente ingombrata dal carico caduto, che avrebbe perfino potuto schiacciare un veicolo leggero se questo si fosse trovato nelle vicinanze del camion.