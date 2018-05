L'ex "Cambio logico" riapre, ma cambiando tutto: titolari sono due giovani di 22 anni

Un ristorante concepito e avviato da giovani: hanno appena 22 anni i due nuovi titolari, Giovanni Devotelli e Jacopo Marchiando, così come sono molto giovani coloro che serviranno ai tavoli e appena poco più grande il personale in cucina. E anche l'entusiasmo e la freschezza sono quelli tipici dell'età: “Siamo carichi ed emozionati, non vediamo l'ora di aprire e contribuire a ripopolare il centro”, spiega Devotelli. Il 17 maggio apre infatti in corso Diaz un nuovo ristorante.

Non si tratta di un locale qualsiasi, ma dell'ex “Cambio Logico”, un ristorante che per tre anni è stato sulla breccia, fino ad entrare nella top ten dei ristoranti vegani italiani. A scanso di equivoci la nuova gestione non ha nulla a che fare con quella precedente, menù compreso, e lo segnala anche nel nuovo nome scelto per il ristorante, 'La viande', vale a dire 'la carne' in francese. Per gli orfani del 'Cambio logico' potrà sembrare quasi una profanazione, ma c'è da dire che della precedente avventura vegana non resta niente, se non appunto i medesimi muri. Dopo la chiusura del vecchio 'Cambio Logico' a causa, a quanto pare, degli ammanchi in cassa causati da un dipendente infedele, e poi un breve tentativo di nuova gestione mantenendo invariato nome e formula, il locale era di nuovo sfitto da alcuni mesi. Ed ora si cambia tutto. “Siamo facendo dei cambi di arredo, è un locale che ci è piaciuto subito, con un numero non elevato di coperti che sono più gestibili e ci permetteranno di dare buoni prodotti”, sempre Devotelli.

La cucina che sarà proposta? “Romagnola rivisitata, con qualche idea giovane, come lo siamo noi”, spiega. Questa, a detta dei nuovi titolari è la carta vincente: “Abbiamo scelto di proporre con semplicità quello che ci piace fare e mangiare, che è poi la cucina che piace al grande pubblico qui da noi”. Questo ha determinato la scelta delle aperture: pranzo e cena. La corsa è contro il tempo per aprire il 17 maggio: “Abbiamo già un programma di eventi inserito nel cartellone dei Mercoledì del Cuore. Ci piace il centro, ci piace viverlo coi nostri amici ed è un peccato vederlo in difficoltà”, continua. Corso Diaz negli ultimi anni, grazie all'intervento di alcuni ristoratori, si è contraddistinto per una vocazione di ristorazione e, in vista dell'estate, l'assenza dell'ex 'Cambio Logico' (che l'estate scorsa era aperto con lo 'storico nome') si sarebbe fatta notare. “Abbiamo già ingaggiato delle band di giovani”, assicurano dal nuovo locale.

I due nuovi titolari promettono di non scontare un'eventuale inesperienza: “Abbiamo lavorato già in altre osterie del centro, e poi al mare nei bagni e in varie cucine”, spiega Devotelli, che a sua volta viene da una famiglia già attiva nello stesso ramo. “Come figura più matura sarà presente anche mio padre, che ha molta esperienza e sarà darci una mano e consigliare. Siamo una bella squadra”.