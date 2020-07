Riaprono i centri diurni per anziani: "Un altro passo prezioso verso il ritorno alla normalità"

"Nei prossimi giorni riapriranno i centri diurni accreditati per anziani ubicati nelle strutture comunali Orsi Mangelli e Campo di Marte". A darne notizia è l'assessore con delega al welfare Rosaria Tassinari. "La riapertura di queste due strutture - puntualizza Tassinari -. è frutto di una delicata e attenta co-progettazione tra gestore e Comune, sviluppata in osservanza delle indicazioni regionali per il contenimento e la prevenzione del contagio Covid-19. L'accesso a ciascun centro avverrà in gruppi di 7 utenti alla volta, a giorni alterni per un totale di 28 anziani per entrambe le residenze".

"Per tutti sarà assicurato il servizio di trasporto. In questo modo - spiega Tassinari -. Verranno garantite le condizioni di frequenza e socializzazione in piena sicurezza e nel rispetto del principio precauzionale del distanziamento sociale. Ovviamente, sia gli operatori socio-sanitari che gli anziani sono stati sottoposti a tampone per attestarne le condizioni di salute, mentre un’equipe dell’Ausl di medici e infermieri interverrà a rotazione laddove necessario".

"Lo sforzo profuso in queste settimane per la riapertura delle strutture Orsi Mangelli e Campo di Marte è la cartina di tornasole di un intenso lavoro di interlocuzione con la sanità pubblica e i gestori dei centri diurni che ci ha permesso, finalmente, di riprendere gradualmente la vita di tutti i giorni", conclude Tassinari.