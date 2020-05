Riaprono le sale di studio dell'Archivio di Stato: ingressi su turni, le regole da rispettare

Mercoledì riaprono le sale di studio dell'Archivio di Stato di Forlì-Cesena. A Forlì per le ricerche non di studio (pratiche edilizie del Comune di Forlì, pratiche di cemento armato e consultazione titoli di conservatoria) la sala è aperta il lunedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17 con accesso garantito ad un solo utente (cadenza oraria 9-10, 10.15-11-15, 11.30-12.30, 13.30-14-30, 14.45-15-45 e 16-17). Ogni utente può consultare un massimo di due pratiche.

Per le ricerche di studio la sala è disponibile il mercoledì dalle 8.45 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17. Possono essere presenti 2 utenti contemporaneamente, per due ricerche distinte, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e dei protocolli di sicurezza; l’accesso sarà gestito a orari alterni: posto A 8.45-10.45; 11.00-13.00; 14.30-16.30; posto B 9.15-11.15; 11.30-13.30; 15.00-17.00. Ogni utente può consultare un massimo di 3 pezzi e il turno di consultazione ha la durata di 2 ore.

L’utente che accede all’Archivio non deve essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o della quarantena/isolamento fiduciario; non deve presentare sintomi quali febbre (maggiore 37,5°C), mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a Covid-19; non deve trovarsi in una condizione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. Le persone già risultate positive all’infezione Covid-19, devono essersi negativizzate secondo le modalità previste dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

L’utente s’impegna a rispettare le norme indicate dal regolamento dell’Istituto, a mantenere sempre il distanziamento interpersonale, a munirsi di propri dispositivi di protezione individuale - DPI (mascherina e guanti monouso nuovi in materiale plastico), a disinfettare correttamente le mani con il disinfettante messo a disposizione, a munirsi di penna e fogli personali e a seguire ogni altra indicazione fornita dal personale dell’Archivio. Il personale di sala è autorizzato ad allontanare chiunque non rispetti le norme di sicurezza. L’accesso è subordinato alla prenotazione da effettuarsi via mail scrivendo a as-fc.salastudio@beniculturali.it per la Sede di Forlì e as-fc.sezionecesena@beniculturali.it per la Sezione di Cesena secondo le modalità rese note sul sito web d’Istituto.



Il servizio di fotocopie e scansioni digitali è sospeso, è ammessa la fotoriproduzione con mezzi propri in base alle modalità previste dalla normativa in vigore. Le ricerche catastali sono al momento sospese, se non in caso di particolari ricerche mirate, puntuali e circostanziate concordate con il personale di sala.