Ricerca autisti per il porta a porta, Alea: "E' un avviso di selezione pubblica"

E' fissato per lunedì l'ultimo giorno entro il quale è possibile inviare la propria candidatura ad Alea Ambiente per la ricerca di autisti con la patente C ed il CQC. Alea tiene a precisare che si tratta di "un avviso di selezione pubblica (nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 165/2001) per la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione di figure di Autisti addetti alla raccolta ed attività accessorie". Il colloquio selettivo sarà effettuato solo ai candidati in possesso dei requisiti richiesti. La candidatura è possibile inviarla all'indirizzo https://www.quanta.com/content/autisti-addetti-alle-raccolte-ed-attivit%C3%A0-accessorie. Sulla questione nei giorni scorsi era intervenuto il capogruppo in Consiglio comunale di Forza Italia, Fabrizio Ragni, presentando una serie di interrogativi relativi alla ricerca del personale.