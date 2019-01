Non si fa sentire da giorni: si cerca un 48enne, setacciata l'asta del Montone. In volo l'elicottero del 115

Non si hanno più sue notizie da alcuni giorni. Il telefonino del 48enne squillava a vuoto da giorni, lasciato in casa. Ed i familiari martedì sera hanno formalizzato la denuncia di scomparsa alla Polizia. Si è messa in moto la macchina della Prefettura per le ricerche di un forlivese di 48 anni. Polizia con la Squadra Volanti, Carabinieri, Vigili del Fuoco (anche con la squadra Speleo Alpino Fluviale) e volontari della Protezione Civile di Bertinoro con i cani specializzati hanno cominciato a setacciare l'asta del Montone, dove l'uomo era solito fare delle passeggiate.

Si è alzato in volo anche l'elicottero Drago 45 dei Vigili del Fuoco, arrivato da Bologna, che, dopo un sorvolo, è atterrato nell'area verde vicino a via Isonzo. E' stato allestito un punto operativo per coordinare le ricerche. In supporto è giunta anche una pattuglia della Polizia Municipale, con l'impiego di un drone.

Seguiranno maggiori informazioni