Esce di casa e sparisce nel nulla, si cerca un anziano in zona Vecchiazzano: anche l'elicottero in volo

Un anziano sparito nel nulla. Dalla tarda serata di venerdì sono scattate le ricerche, che hanno visto coinvolte squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Soccorso Alpino e delle forze dell'ordine con le unità cinofile, per un uomo anziano che nella serata di venerdì si sarebbe allontanato da solo da casa in zona Vecchiazzano. Subito è partito il dispositivo di ricerca persona coordinato dalla Prefettura. Le ricerche, che stanno proseguendo anche nella mattinata di sabato, si concentrano in particolar modo a Vecchiazzano nei pressi del campo vicino alla Farmacia, dove tra l'altro è stato allestito il campo base. Presente anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco e si sta valutando anche l'utilizzo del gommone per la ricerca nel fiume Rabbi. Sul posto anche la Croce Rossa. Ancora non note le generalità dell'uomo



ARTICOLO IN CORSO DI AGGIORNAMENTO