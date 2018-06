La Caritas di Forlì cerca volontari in vista della stagione estiva. Per il servizio di "Accoglienza Notturna" c’è bisogno di una persona che possa essere riferimento per le emergenze o le necessità che possono accadere durante la notte e organizzare spazi e servizi. Il turno di vigilanza è dalle 20 alle 23 e dalle 23 alle 8. "Il volontario può tranquillamente dormire - viene evidenziato -. C’è una stanza con un letto e un bagno riservato". Per il servizio mensa, si cercano volontari per "cucinare, preparare e servire i pasti per i nostri ospiti accolti e fare un’esperienza comunitaria di servizio dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 19". Ogni serva vengono serviti pasti a circa 80 persone. Si cercano volontari anche per l'Emporio della Solidarietà, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30: "Abbiamo bisogno di aiuto nell’organizzazione, gestione del magazzino emporio, nelle varie attività di accoglienza e accompagnamento delle persone e delle famiglie e nell’area amministrativa e gestionale" Chi fosse interessato, per concordare la propria disponibilità agli operatori, può rivolgersi alla Segreteria Caritas (via dei Mille, 28; telefono 0543 -30299; comunicazioni@caritas-forli.it) oppure alla segreteria del Centro di ascolto (via Fossato Vecchio, 20; telefono 054335192; e-mail centrodiascolto@caritas-forli.it).