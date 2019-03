Ha studiato le turbolenze al Ciclope di Predappio: riceverà il premio Amelia Earhart 2018

Si svolgerà lunedì, nell’Aula Magna della Scuola di Ingegneria del Campus di Forlì (Via Fontanelle, 40 – Forlì), alle 11, l’incontro dedicato al sostegno e alla promozione degli studi femminili. Un evento per presentare le diverse borse di studio e i premi di laurea offerti da Zonta International, organizzazione la cui missione principale è il miglioramento della qualità della vita delle donne. Presente in 67 paesi, le sue 30.000 socie costituiscono una rete internazionale di professioniste e donne in carriera che dedicano tempo e talento a progetti internazionali e nella loro comunità locale per l’emancipazione femminile, lo Zonta Club International è riconosciuto in Italia a livello governativo come associazione attiva ed è presente nel Comitato per le Pari Opportunità del Ministero del Lavoro che promuove e difende il lavoro femminile, per la tutela del ruolo delle donne.

Interverranno l’ingegner Fernanda Gallo Freschi, Governor del Distretto 28 (Italia, Germania, Svizzera tedesca, Liechtenstein, Repubblica Ceca, Turchia), l’ingegner Daniela Pedrini, presidente e-Club Italy, la professoressa Maria Vittoria Salvetti, Professoressa Ordinaria di Fluidodinamica all’Università di Pisa, e in qualità di delegata dal Rettore, la professoressa Benedetta Siboni, presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità-CUG, Università di Bologna.

Il premio

Durante l’evento verrà consegnato il premio Amelia Earhart 2018 a Lucia Mascotelli per le sue ricerche sperimentali nel campo della turbolenza di parete ad alto numero di Reynolds effettuate al laboratorio CICLoPE a Predappio. Laureata all’Università di Bologna e con un Master al Politecnico di Milano, Mascotelli frequenta il terzo e ultimo anno del corso di Dottorato in Meccanica e Scienze Avanzate dell’Ingegneria dell’Università di Bologna, sotto la supervisione del professor Talamelli e del professor Bellani. Il premio, intitolato alla famosa aviatrice americana scomparsa all’età di 40 anni all’isola di Howland nel tentativo di circumnavigare il globo da oriente ad occidente, viene concesso a giovanissime studentesse di dottorato che si distinguono al mondo nel campo dell’ingegneria o delle scienze aerospaziali. Il prestigioso riconoscimento è accompagnato da un assegno di 10mila dollari che contribuisce a rendere la competizione estremamente selettiva.