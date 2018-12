Ex insegnante sparita, ancora nessuna traccia. Per le ricerche anche i cani molecolari

Proseguono senza sosta le ricerche di Paola Pasini, l'ex insegnante di Forlimpopoli scomparsa da mercoledì pomeriggio. Le attività si sono focalizzate a Meldola, dove è stata trovata l'auto della donna. La sua "Volkswagen Fox" era parcheggiata nell'area antistante all'Irst, con le chiavi inserite nel quadro e la borsa con soldi nell'abitacolo. Carabinieri, Protezione Civile e Croce Rossa, con quattro unità cinofile, ed il personale fluviale dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena, stanno setacciando il percorso fluviale che porta al fiume Bidente ed i campi vicini.

Il capitano dell'Arma Filippo Cini, che sta coordinando le ricerche, ha richiesto dal Centro Carabinieri Cinofili di Firenze una squadra specializzata in questo tipo di operazioni con cani molecolari. Vengono impiegati i "bloodhound", cani in grado di riconoscere le tracce di una particolare persona anche dopo molto tempo che è passata. A dare l'allarme mercoledì è stata la pronipote, con la quale si sarebbe dovuta incontrare per pranzo. Ma all'appuntamento la donna, 76 anni, non si è presentata.

Ha provato a contattarla, ma il telefono squillava a vuoto. Il cellulare era stato lasciato a casa. Del caso si è occupato anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" su Rai 3, con la conduttrice Federica Sciarelli che ha diramato un appello, con tanto di descrizione. Al momento della scomparsa avrebbe indossato un piumino rosso bordeaux sbiadito ed un foulard arancione-rosa; porta occhiali scuri da vista con montatura di plastica neri. "Ha bisogno dei suoi farmaci che non aveva con se e anche il cellulare è rimasto a casa", ha comunicato la giornalista di "Chi l'ha visto?". Paola è alta 165 centimetri, ha occhi castani e capelli.