Le ricette di Pellegrino Artusi in tv: dai cappelletti in brodo al dolce pasquale

Il progetto "Artusi ad alta voce. Una lettura domestica e popolare", ovvero la trasformazione del celeberrimo manuale di Artusi "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene" in un libro online con la partecipazione di 790 lettori diversi (cioè uno per ogni ricetta) lanciato dal Comune di Forlimpopoli in occasione del bicentenario, sarà ospite giovedì 9 aprile, alle 18.20, di Lepida TV (canale 11 del digitale terrestre, lepida.tv e su youtube).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella giornata di giovedì saranno programmate due letture dall'Artusi dedicate alla cucina delle feste ed in particolare ai cappelletti in brodo e alla stiacciata alla livornese (che è un tipico dolce pasquale). L'interpretazione delle due ricette è stata affidata a un attore forlimpopolese: Simone Toni, formatosi al Piccolo di Milano e già scelto per le loro regie da registi del calibro di Ronconi, De Bosio e Lavia. Le letture saranno quindi caricate e visibili sul canale youtube della biblioteca comunale di Forlimpopoli che sta sviluppando il progetto "Artusi ad alta voce".