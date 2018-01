Via Crocetta, i residenti: "Auto che sfrecciano e pericoli, vogliamo un autovelox"

Auto che sfrecciano anche a 100 chilometri orari. Piante che limitano la visibilità. Fossati sporchi. I residenti di via Crocetta si mobilitano, chiedendo una serie di interventi all'amministrazione comunale per un'arteria frequentata anche da bambini vista la presenza della scuola elementare. "Sono già diversi anni che segnaliamo i gravi disagi all‘amministrazione comunale e siamo sempre stati inascoltati - tuonano gli abitanti della zona -. Ora la situazione è degenerata e la nostra frazione vive uno stato di degrado ormai insostenibile. Sono state fatte interrogazioni presentate in Consiglio comunale, ma il tutto è stato ignorato. Ora la nostra pazienza ha raggiunto limite e per noi è giunto il momento di agire attivamente. Siamo e rimaniamo aperti a tutti".

Nell'ultimo periodo i residenti si sono mobilitati per ottenere dal Comune un velox fisso in sostituzione del rilevatore di velocità, che, a detta degli abitanti stessi, "risulta inefficace per chi transita a tutta velocità nel particolare tratto di strada". Questa richiesta, spiegano gli abitanti, "è dettata dalla notevole pericolosità di questo tratto di strada soprattutto nelle ore notturne, quando chi transita nel rettilineo a velocità (80-100 km/h), ampiamente superiori ai limiti cinetici imposti dei 30 km/h".

"Rischiano di esser investiti non solo i residenti, ma anche i genitori che partecipano a riunione scolastiche, cittadini che più volte alla settimana si recano in più sessioni a svolgere attività sportive nella palestra delle scuole ed innumerevoli persone che passeggiano anche nelle ore notturne lungo la via. Ma in generale la sicurezza manca a tutti adulti e bambini, che frequentano a vario titolo il plesso scolastico". Inoltre, viene rimarcato, "il pannello indicatore di velocità risulta essere completamente guasto e coperto addirittura dalle piante vicine al ciglio della strada così come i cartelli che segnalano la presenza di bambini vista l’uscita della scuola".

Altra situazione riguarda, evidenziano, "il degrado urbano e stradale che interessa l’area periferica. Si chiede perchè tale fossato non venga tombinato dopo essere stato pulito. Si eviterebbero problematiche del genere ed in più si creerebbero posti auto tanto ricercati nel momento di punta dove vengono prodotte situazione di pericoli per i bambini e per i passanti, poichè le auto vengono parcheggiate in maniera selvaggia su ambo i lati della strada".

Quanto alla mancanza di parcheggi, gli abitanti suggeriscono "lo spostamento dei cassonetti dei rifiuti sul vicino marciapiede che possiede una larghezza tale da poter accogliere i cassonetti e lasciare il passaggio per i pedoni; il tutto a raso con la strada è facilmente accessibile dai mezzi meccanici oltre ad evitare rischi di attraversamento da parte degli operatori della scuole e di chi è nel marciapiede. Questo permetterebbe di guadagnare circa quattro posti auto". Infine, "come se non bastasse abbiamo appurato come i fossi, che costeggiano la strada risultino completamente sporchi e pieni di detriti e come gli necessitino urgentemente di un’adeguata pulizia e manutenzione", concludono.