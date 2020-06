Prelievi del sangue, è possibile richiedere anche l'esame a domicilio: ecco come fare

Possibilità di prenotare gli esami di laboratorio a domicilio. Lo comunica l'Ausl Romagna - ambito Forlì, ricordando che da lunedì 8 giugno "l'accesso agli esami di laboratorio, in tutti i punti prelievo, avverrà solo su prenotazione. Pertanto non si eseguiranno più prelievi del sangue ad accesso diretto e nessun utente potrà presentarsi ai centri prelievo senza prenotazione". Dall'Ausl un invito ai cittadini "a presentarsi all'appuntamento sempre all'orario stabilito, per evitare assembramenti e disciplinare gli accessi. Arrivare in anticipo rispetto all'orario previsto può creare disagi, favorendo la formazione di code ed inevitabili occasioni di contatto tra le persone".

Per tutte le prenotazioni, disdette e spostamenti di appuntamenti, con ricetta del Servizio Sanitario Nazionale, si potrà contattare il Numero Verde 800002255 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, mentre il sabato e prefestivi dalle 8 alle 13. Per l'ambito di Forlì, la prenotazione degli esami di laboratorio a domicilio può essere effettuata inviando una e-mail all’indirizzo "sportelloonline.fo@auslromagna.it" o "sportello.unico.fo@pec.it", inserendo nell’oggetto "Prenotazione esami a domicilio" e allegando la prescrizione. È sempre necessario indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Inoltre è possibile prenotare telefonando, dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 12:30, ai numeri 0543/733176 0543/ 733147, oppure recandosi, se non è praticabile una delle opzioni precedenti, neggli sportelli Cup negli orari di apertura al pubblico, consultabili sul sito (www.auslromagna.it).

Gli orari degli sportelli Cup

Castrocaro Terme e Terra del Sole -martedì e giovedì dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Civitella di Romagna - lunedì e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13:00

Cusercoli - mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00

Dovadola - mercoledì dalle ore 12:30 alle ore 14:00 e venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:00

Forlì – Via Cristoforo Colombo – dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 12:45; il sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30

Forlimpopoli - dal lunedì al venerdì dalle ore 7:15 alle ore 12:45; il sabato dalle ore 7:15 alle 12:30

Galeata - lunedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Meldola - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Modigliana - dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:00; il sabato dalle ore 7:30 alle ore 10:30

Portico - il lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Predappio - il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:15

Premilcuore - il martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Rocca S. Casciano - il lunedì dalle ore 8:00 alle ore 10:30 ed il mercoledì dalle ore 7:30 alle ore 12:00

Santa Sofia - dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:00

Tredozio - il martedì ed il giovedì dalle ore 7:30 alle ore 13:00