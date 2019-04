Ricordo delle fucilazioni alla caserma della Ripa, i vincitori del concorso

L'Anpi con l'iniziativa "Progetto Ripa 2019" ha ricordato la scorsa settimana gli eventi storici del 24 marzo 1944, quando 5 ragazzi renitenti alla leva della Rsi vengono fucilati nella caserma di via della Ripa. Altri 10 restano in attesa di subire, a loro volta, la condanna alla pena capitale. Le operaie della Mangelli, insieme a quelle della Battistini, Fumisti, Bondi, Forlanini, Becchi, Eridania ed altre, cui si uniscono donne forlivesi e delle campagne, si incamminano verso la caserma. Strappano la promessa di una grazia, e si recano in massa davanti al palazzo del Governo, poco distante. Di fronte al rischio dello stop di fabbriche importanti anche dal punto di vista bellico e alla protesta delle donne, i giovani hanno salva la vita. Prendono parte alla rivolta le partigiane Ida Valbonesi e Tonina Laghi, due delle coraggiose donne forlivesi che testimoniano, ancora oggi, quanto avvenne alla Ripa.

Il ricordo è avvenuto con una serie di incontri per raccontare agli studenti cosa successe, con un concorso, suddiviso in due sezioni, uno per la cittadinanza, e uno per gli studenti, per immagini e opere grafiche che ha visto una cinquantina di elaborati. Questi gli elaborati vincenti:

PER LA SEZIONE CITTADINANZA

1° premio: Matteo Mazzacurati

2° premio: Francesco Capacci

3° premio: Lorenzo Capacci

Menzione per opera meritoria: Chiara Scarpellini

PER LA SEZIONE SCUOLE

1° premio: Alice Bandini (Istituto Professionale Ruffilli)

2° premio: Riccardo Barchi (Istituto Professionale Ruffilli)

3° premio: Irene Ravaioli e Sara Mazzani (Liceo Classico G.B. Morgagni)

Menzione per opera meritoria: Michel Versitano (Istituto Professionale Ruffilli), Lucia Piacquadio, Angelica Signani e Vittoria Zangara (Liceo Classico G.B. Morgagni), Alice Bombardi e Alessia Salvini (Liceo Classico G.B. Morgagni), Giulia De Angelis (Liceo Artistico e Musicale).