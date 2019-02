Diego Marisi, il commosso ricordo del Palafiera: torce accese mentre suona l'Inno d'Italia

È trascorso un anno dal dramma del piccolo Diego Marisi, il bimbo di 7 anni figlio di Francesco, ex giocatore di basket, e nipote del noto allenatore Adolfo, scomparso a seguito di un malore. Il movimento della pallacanestro ha voluto ancora una volta far sentire il proprio affetto, ricordando il piccolo accendendo la luce della torcia degli smartphone durante l'Inno d'Italia. La luce è diventata il simbolo di Diego dopo che papà Francesco aveva ricordato come il figlioletto avesse paura del buio. I giorni successivi alla morte interi quartieri di Forlì accesero un lumino per il piccolo.

Il dramma si consumò pochi giorni prima del derby tra tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì 2.015. "Diego amava tutto ciò che è movimento, era competitivo, voleva vincere, ma sempre con grande lealtà, rispetto e amore - fu il messaggio dei genitori letto prima della sfida -. Fate che questo derby possa essere simbolo di tutti questi valori, sportivi ma soprattutto di vita". Parole ancora attuali.