I compagni di scuola ricordano Federico: "Eri uno di noi". La madre: "La vita è un bene troppo prezioso da buttare via"

"Eri uno di noi". Stretti attorno ad un lungo abbraccio, gli studenti dell'Istituto Commerciale "Matteucci" hanno voluto ricordare Federico Perugini, il quindicenne forlivese morto in un tragico incidente avvenuto lunedì mattina in via Monari, al Ronco. La cerimonia si è svolta nell'atrio della scuola frequentata dalla giovane vittima (era nella 2C). "Amavi il calcio e le moto, avevi un sorriso bellissimo", hanno scritto gli amici, ricordando inoltre anche la passione dell'adolescente per il rap. Tutti uniti per Federico, con il nome scritto con palloncini bianchi e lettere in azzurro. Come il colore del cielo.

Anche il Forlì si stringe attorno alla famiglia del 15enne, tesserato biancorosso, esprimendo le "sentite e sincere condoglianze alla famiglia". Queste le parole di mamma Barbara riportate sul sito del Forlì: "A tutti voi ragazzi che vi svegliate una mattina pensando di andare a fare una bravata, per poi magari vantarsi con gli amici per dimostrare chissà cosa a chissà chi, nn lo fate vi prego. A volte le bravate si pagano con la vita e la vita è un bene troppo prezioso da buttare via. Ascoltate i consigli dei gentori degli insegnanti e di tutti quelli che vi vogliono bene, aiutatevi e proteggetevi fra di voi amici, ve lo chiede la mamma di un angelo che é volato via".

Il mesto addio a Federico si terrà giovedì alle 14. Il feretro partirà dalla camera mortuaria dell'ospedale a quell'ora per giungere nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, che si trova in fondo a viale Fratelli Spazzoli. Questa parrocchia, infatti, è stata quella frequentata da Federico e dalla sua famiglia. Si preannuncia una cerimonia molto partecipata, intorno alle 14.30: molti compagni di scuola di Federico, infatti, saranno presenti, così come parenti, amici e i tanti forlivesi che sono rimasti colpiti da questa tragedia. Il dirigente scolastico Susi Olivetti ha comunicato per giovedì l'uscita anticipata alle 13 per consentire a studenti, docenti e coloro che lo desiderano di portare l’ultimo saluto al quindicenne tragicamente scomparso.

DRAMMA IN VIA MONARI: IL VIDEO DELL'INCIDENTE