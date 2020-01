Un anno senza Poldo, ma il suo sorriso è vivo. E presto inaugurerà un'area giochi in suo ricordo

Il tempo E' già trascorso un anno dalla morte di Alessio Mosconi (per tutti Poldo), l'imprenditore forlivese di 43 anni scomparso prematuramente a seguito di un improvviso malore. Il suo ricordo è più vivo che mai. Gli amici hanno dato vita all'associazione "Poldo and friends", che si è posta come primo obiettivo l'allestimento di un'area verde comunale nel quartiere Cava proprio a pochi metri dall'abitazione di Poldo. I lavori in via Tavollo procedono velocemente e sono stati già installati i giochi. L'inaugurazione è prevista per il 22 febbraio.

Nel 2019 l'associazione ha organizzato diversi eventi che hanno attirato moltissime persone, amici di Poldo, colleghi e non solo, riscuotendo un gran successo e dimostrando ancora una volta quanto "il gigante buono" fosse ben voluto da tutti. "Il tuo sorriso era uno di quei rari sorrisi che illuminavano le nostre giornate", è il ricordo pubblicato nella pagina Facebook dell'associazione.

Dalla pagina Facebook