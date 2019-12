Ridolfi, passa al Senato l’emendamento sui vigili del fuoco. Il sindaco Zattini: "Un passo decisivo. Andiamo avanti con fiducia"

"Soddisfazione e gioia indescrivili". Il primo cittadino di Forlì, Gian Luca Zattini, commenta così il via libera del Senato dell'emendamento che finanzia la presenza dei Vigili del Fuoco all'aeroporto "Luigi Ridolfi" . Una felicità che viene esternanta non solo come sindaco, "ma prima ancora come semplice cittadino di Forlì. Vorrei ringraziare i vertici di F.A. srl che in tutti questi mesi di attesa e di interlocuzione con Enac e con i Ministeri coinvolti nella trattativa, non hanno mai rinunciato all’opportunità di far ripartire il nostro scalo aeroportuale".

"Il segnale in Commissione Bilancio al Senato ci fa ben sperare per il futuro di Forlì e di tutta la Romagna - escalma Zattini -. Sicuramente la strada è ancora lunga e l’esito tutt’altro che scontato, ma l’approvazione trasversale di questo emendamento rappresenta un passo importante, se non determinante, per la riapertura del Ridolfi. Ringrazio anche tutti i gruppi parlamentari che hanno sottoscritto l’emendamento e che in qualche modo non erano direttamente interessati dagli effetti del provvedimento. Di fronte a un obiettivo così importante per Forlì e i forlivesi, la politica ha dato prova di saper lavorare per il bene comune del territorio, al di là dei singoli schieramenti di partito".