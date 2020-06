Ridolfi, un altro passo importante: Enac consegnerà ufficialmente il "certificato di aeroporto"

Lunedì mattina Enac consegnerà ufficialmente il “certificato di aeroporto” allo scalo di Forlì. A dare l'annuncio è il parlamentare Marco Di Maio. "A portarlo sarà direttamente il direttore generale di Enac, Alessio Quaranta, che ringrazio per aver accolto l’invito - spiega il deputato forlivese -. In questi anni il suo sostegno è stato prezioso in tutti i passaggi che si sono susseguiti: da quelli più grandi alle questioni di dettaglio. Sempre nel rispetto rigoroso dell’autonomia gestionale dell’ente nazionale dell‘aviazione civile e delle norme sul trasporto aereo. Sarà una giornata importante per Forlì e per la Romagna: e lo dico con un pizzico di emozione".

Si tratta di un altro passo importante verso la riapertura del "Ridolfi". Il 10 giugno scorso il Governo aveva firmato il decreto con il quale ha reinserito l'infrastruttura di via Seganti nella "tabella A", che sancisce gli scali di rilevanza strategica nazionale. Un atto che era stato preceduto lo scorso dicembre da un emendamento alla Finanziaria attraverso il quale erano stati stanziati 5,9 milioni per garantire la presenza di sessanta vigili del fuoco e relativi mezzi. Con gli ultimi lavori ultimati, lo scalo è pronto a ospitare l’arrivo dei pompieri. Manca solo la data del primo volo, presumibilmente nel marzo del 2021.