Rientro dalle ferie amaro: gli rubano l'armadietto blindato con le armi e viene anche denunciato

Ritrovato dagli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi, diretto dal dirigente Stefano Santandrea, un armadio blindato in stato di abbandono tra le frasche che costeggiano via del Bosco, al confine tra i Comuni di Forlì e Forlimpopoli. Il fatto è avvenuto venerdì mattina.

I poliziotti hanno verificato che all’interno erano presenti cinque fucili da caccia e due pistole. Attraverso la matricola sono risaliti al proprietario, che al momento della convocazione di trovava all’interno di una Stazione Carabinieri intento a sporgere denuncia di furto in abitazione. Sul posto, oltre alla volante, anche la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, per le immediate prosecuzioni investigative.

Secondo quanto riferito in denuncia, l’armadietto è stato sottratto negli ultimi giorni, ma non è stato possibile collocare con esattezza il momento del furto perché è stato accertato solo venerdì mattina, con il rientro del proprietario dalle ferie, che oltre alle armi ha constatato la sottrazione di alcuni oggetti in oro.

Purtroppo per la vittima, le attività di indagine hanno portato alla luce una irregolarità a suo carico. E' risultato infatti detentore di una sola pistola. La seconda non era stata mai dichiarata: si tratta di una vecchia pistola marca Browning di fabbricazione belga, calibro 6.35, che è stata quindi sequestrata, con la conseguente ed ineludibile segnalazione in Procura al riguardo dell’accertata illecita detenzione.