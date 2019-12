Rifiuti abbandonati, 250 controlli e 120 sanzioni. "Pugno duro contro gli incivili"

Dalla primavera del 2019 al 20 dicembre il nucleo ambientale costituito al comando della Polizia Locale, impegnato nell'attività di monitoraggio e contrasto all'abbandono di rifiuti urbani, ha effettuato circa 450 controlli e contestato 120 violazioni di cui 15 scaturite dai rilievi delle telecamere. Ad ufficializzare i numeri è il vicesindaco Daniele Mezzacapo. "Per quanto riguarda poi la pulizia del nostro centro storico, oltre alle classifiche giornate del 25 e 26 dicembre, già inserite nella programmazione annuale dei prelievi, l'Amministrazione ha provveduto ad attivare, per la giornata di Santo Stefano e di domenica 29 dicembre, un operatore ad hoc per ripulire e monitorare gli abbandoni in città", rende noto.

"Anche per il primo di gennaio è prevista un'intensificazione della pulizia di piazza Saffi e di tutto il centro storico dopo i festeggiamenti del Capodanno in piazza. Ugualmente - prosegue il Vicesindaco - il consueto 6 gennaio lo spazzamento festivo viene potenziato in ragione dell’evento Befana in piazza. Il minimo comune denominatore di tutti questi interventi è la volontà di questa Amministrazione di tenere alta l'attenzione sulla pulizia non solo del nostro centro storico, ma di tutto il comprensorio forlivese. Ne è la riprova il nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti che entrerà in vigore a partire dal prossimo primo gennaio, definito in sinergia con Alea, dove è previsto che si effettueranno i prelievi anche nei giorni festivi, per creare il minor numero di disservizi possibili ai nostri cittadini".