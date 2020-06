Rifiuti abbandonati a Modigliana, il sindaco: "Toglieremo i cassoni"

"Questo come si presenta lunedi l'area della ex pesa di Modigliana, dove sono posizionati alcuni cassoni per la raccolta di abiti usati, è stata trasformata in una indecorosa discarica a cielo aperto. Oltre a sporcare, si impedisce il riutilizzo degli abiti raccolti e si rende vano il lavoro dei volontari che si dedicano nell'aiuto verso tante persone bisognose. Dentro i cassoni vengono gettati rifiuti che si possono invece conferire nella raccolta differenziata o portare direttamente all'isola ecologica": la protesta per la discarica indiscriminata è del sindaco di Modigliana Jader Dardi. "Assieme ai volontari della Associazione abbiamo fissato un incontro per individuare un nuovo modo di raccolta che eviti l'utilizzo dei cassoni perché siamo di fronte ad una situazione che si ripete da tempo e che penalizza i tanti cittadini di Modigliana che si comportano correttamente", è il provvedimento che viene annunciato dla primo cittadino.

