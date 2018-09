Rifiuti abbandonati all'Ecotecnica, sarà il Comune a farsi carico dello smaltimento

“L'ordinanza emanata due giorni fa, che indica le priorità delle azioni da attuare nel sito della ditta Ecotecnica, è un provvedimento che rientra nella prassi amministrativa ed è propedeutica ai successivi interventi che ci vedranno agire come creditori nei confronti dell'azienda. Come abbiamo già ribadito in sede di Conferenza dei Servizi e nel corso di incontri con i cittadini, non solo non ci tiriamo indietro, ma sarà il Comune a farsi carico delle operazioni di smaltimento e di messa in sicurezza dell'area. Una cosa è certa: entro la fine dell'anno verranno rimossi e smaltiti i rifiuti presenti e non sarà più possibile ripristinare attività similari nell'area. La nostra priorità è sempre stata ed è garantire la salute dei residenti”.

Questa la dichiarazione congiunta del Sindaco di Forlì Davide Drei e dell'Assessore all'Ambiente William Sanzani, sulla vicenda che riguarda il fallimento dell'azienda di stoccaggio di San Lorenzo in Noceto, Ecotecnica srl, nel cui sito sono state abbandonate circa duemila tonnellate di rifiuti. Dopo la revoca dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) da parte di Arpae nei confronti della ditta, con questa seconda ordinanza il Comune chiede di effettuare la caratterizzazione dei rifiuti presenti, per poter quantificare i costi di smaltimento e di messa in sicurezza.

“Nel caso in cui il curatore fallimentare non intervenga – precisano Drei e Sanzani – l'ordinanza prevede che il Comune si faccia parte attiva per liberare l'area. In questo modo daremo una risposta definitiva alle problematiche che per anni sono state rappresentate dai cittadini della zona”. “La Conferenza dei Servizi – concludono – tornerà a riunirsi nei prossimi giorni e continuerà a monitorare, con attenzione costante e continua come fin qui avvenuto, una situazione che sta a cuore tanto ai cittadini quanto all'Amministrazione”.