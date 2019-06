Senza dignità, "zozzoni" trasformano un piazzale in una discarica. "Tolleranza zero"

Un frigorifero. Ma anche sedie in plastica ed altri elettrodomestici. Il parcheggio di Piazzale Berlinguer, in pieno centro a Civitella, è stato utilizzato dai "zozzoni" di turno come una discarica a cielo aperto. Vista la mole di materiale scaricata, probabilmente è stata opera di più soggetti, arrivati con un furgone nel cuore della notte. Il sindaco Claudio Milandri ha condannato l'episodio: "Si informa che verrà applicata tolleranza zero per chi contribuisce a rendere un porcile la nostra piazza Berlinguer - tuona -. Chiunque verrà beccato verrà immediatamente denunciato". L'immagine pubblicata dal primo cittadino sui social ha sollevato la rabbia dei cittadini, che invocano l'uso delle telecamere per stanare i deturpatori.