Rifiuti, Alea al servizio delle imprese operative anche durante l'emergenza

Per dare un servizio adeguato alle realtà produttive che, anche alla luce delle ultime disposizioni, proseguono nelle loro attività perché necessarie, Alea Ambiente apre giovedì l’EcoCentro di Santa Maria Nuova di Bertinoro (via Caduti di via Fani) che, in questa fase di emergenza, sarà il punto di riferimento per le imprese dell’intero comprensorio forlivese servito dalla società. L’accesso sarà riservato ai soli intestatari di utenze non domestiche e sarà possibile nei seguenti giorni e orari: il lunedì e il giovedì dalle 14:30 alle 17:30 e il mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per assicurare le necessarie misure di sicurezza gli operatori della struttura regoleranno l’ingresso al fine di garantire la “distanza sociale” e di evitare assembramenti, accogliendo le varie frazioni di rifiuto secondo le consuete modalità. Per conferire i rifiuti è necessario presentarsi alla struttura muniti di bolletta e bisogna attenersi ai limiti massimi consentiti: le info in merito sono disponibili sul sito internet www.alea-ambiente.it nella sezione EcoCentri o contattando il call center al Numero Verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso) o al Tel. 0543.784700 (da cellulari) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13.