Rifiuti, Alea: "Prosegue la raccolta porta a porta". Chiudono tutti gli EcoCentri

Prosegue regolarmente il servizio di raccolta rifiuti porta a porta. "Sono rispettate le date previste nell'EcoCalendario", fa sapere Alea Ambiente, spiegando che inoltre che la società "sta adottando tutte le misure necessarie affinché il servizio venga svolto nel rispetto e nella tutela della salute dei cittadini e degli operatori". Da Alea Ambiente un invito ai cittadini "a rispettare le ultime disposizioni governative, a restare a casa, salvo spostamenti necessari e indifferibili: per questo, nonostante siano regolarmente attivi, si raccomanda di limitare il ricorso ai servizi di EcoBus ed EcoStop (per i residenti del centro di Forlì); mentre tutti gli EcoCentri e gli EcoCentri mobili resteranno chiusi a partire da sabato".

Per quanto riguarda l’attività informativa agli sportelli, si comunica che i Punti Alea di Civitella e Dovadola e il punto informativo di Modigliana saranno chiusi fino al prossimo 3 aprile. Gli sportelli del Punto Alea di Forlì accetteranno solamente gli utenti che devono svolgere pratiche di nuove attivazioni e/o cessazioni di contratti: l’affluenza sarà regolamentata in base alle norme vigenti di sicurezza.

Per altre richieste o segnalazioni, gli utenti possono comunque contattare gli uffici tramite centralino telefonico (Numero Verde 800.68.98.98, solo da telefono fisso) e telefono 0543.784700 (da cellulare) ai seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18 e il sabato mattina dalle 8:30 alle 13 (esclusi i festivi); email info@alea-ambiente.it; App Alea Ambiente e sito www.alea-ambiente.it

La società informa che "terrà aggiornati gli utenti in merito alla propria attività e ai servizi nel corso delle prossime giornate, monitorando l’evoluzione della situazione di emergenza. In relazione a questa, la direzione di Alea Ambiente ringrazia personalmente tutti gli operatori dell’azienda e di tutte le cooperative che collaborano con essa, per lo straordinario contributo e impegno profuso giornalmente per garantire continuità ai servizi erogati".