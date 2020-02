Rifiuti, anche a Forlì debutta il distributore automatico di sacchetti di Alea Ambiente

Come a Forlimpopoli è attivo anche a Forlì un distributore automatico che fornisce gratuitamente i sacchetti per l’umido e per il secco da utilizzare per la raccolta differenziata dei rifiuti ai titolari delle utenze domestiche a Forlì o in uno dei 13 comuni serviti dalla società. E' stato installato in via Golfarelli 123, nelle adiacenze degli uffici Alea Ambiente. Per usufruire del servizio è sufficiente presentarsi negli orari di apertura del punto (attivo lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 12:30; martedì e giovedì dalle 8:30 alle 15:30) con la propria bolletta Alea Ambiente oppure con il tesserino del Codice Fiscale dell’intestatario del contratto, per il riconoscimento dell’utenza.

In questo modo si potranno ritirare fino a un massimo di 300 sacchetti per l’umido (pari a 6 rotoli) e di 100 per il secco (pari a 2 rotoli), secondo le quantità previste dal regolamento di gestione dei rifiuti urbani di Atersir, autorità regionale, senza più necessità di rivolgersi agli operatori dei punti Alea Ambiente. Analogamente, i sacchetti per il conferimento dell’umido sono ora disponibili anche in alcuni EcoCentri fissi del comprensorio (ad eccezione di quelli di Forlì e di Bertinoro di Via Caduti di Via Fani), e in quelli mobili, in servizio nei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Meldola, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio. Per il ritiro, la modalità è la medesima che nei punti Alea Ambiente o ai distributori automatici: è sufficiente presentarsi con la propria bolletta Alea oppure con il tesserino con Codice Fiscale dell’intestatario del contratto.