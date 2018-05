Raccolta domiciliare in centro storico? Ci saranno anche gli "Eco bus"

Come sarà risolto da Alea Ambiente il problema della raccolta dei rifiuti nel centro storico e nella parte più densamente urbanizzata della città? Accanto al sistema dei bidoncini muniti di trasponder da lasciare in strada, Alea realizzerà un sistema di “Eco Bus”. Si tratta di un servizio aggiuntivo che sarà svolto con mezzi itineranti. Un piccolo autocarro per la raccolta dei rifiuti, solo per quelli in cui è prevista la raccolta in quel giorno, girerà per il centro storico con soste prefissate, così da poter consegnare direttamente ad un operatore il contenitore coi rifiuti oppure un sacco di immondizia, anch'esso munito di trasponder usa e getta. Dove è stato sperimentato, spiegano da Alea, è un servizio che viene frequentato dai cittadini e rappresenta una valida alternativa al lasciare sacchetti o bidoncini fuori dalla porta nell'area centrale della città, dove gli spazi sono ridotti, i marciapiedi a volte assenti.

Assieme all'ecobus, Alea prevede di realizzare, in giro per la città e non solo in centro, dei servizi itineranti chiamati “Eco Stop”. Si tratta di mini ecocentri itineranti per consegnare tutti allo stesso momento tutti i tipi di rifiuti che vengono raccolti in modo domiciliare. E' una soluzione tipica, per esempio, per chi va in vacanza e, prima di chiudere casa, vuole disfarsi di ogni tipo di rifiuto presente nell'abitazione.