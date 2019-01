Rifiuti disseminati in strada a Ca' Ossi: Alea interviene per la pulizia

Intervento di raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati nei pressi dei cassonetti stradali in quartiere Ca' Ossi. Un lettore aveva segnalato la situazione di grosso degrado in una zona residenziale di case popolari, in via Galimberti, lamentando una mancata pulizia da giorni dell'accumulo esagerato di rifiuti nei pressi dei cassonetti stradali di quella strada, con diversi sacchi gettati alla rinfusa fuori dal bidone. A seguito della segnalazione Alea è intervenuta prontamente rispristinando le condizioni di pulizia, raccogliendo tutta l'immondizia disseminata in zona. Purtroppo restano ancora molti i punti in cui avviene l'abbandono. I comportamenti incivili, amplificati dalla scarsa dimestichezza col nuovo sistema di raccolta, sta generando questi "panorami" nelle zone industriali ma anche residenziali della città, appena fuori le strade di intenso traffico, dove scaricare abusivamente è più facile.